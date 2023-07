Brand Rhodos: So verhältst du dich bei einem Waldbrand richtig

1 / 5 Die Waldbrände auf Rhodos breiten sich seit sechs Tagen rasant aus. IMAGO/ANE Edition Die Hitze und der Wind erschweren die Löscharbeiten. IMAGO/ANE Edition Die Aargauerin Patricia (44) wurde mit ihrem Partner in eine Turnhalle evakuiert. 20min/News-Scout

Darum gehts Waldbrände in Rhodos gerieten am Samstagnachmittag ausser Kontrolle.

Rund 19’000 Menschen flüchten vor dem Waldbrand und werden mit Bussen in andere Hotels, Turnhallen oder in Schulgebäude gebracht.

Ein Survival-Experte gibt Tipps, wie du dich bei einem Waldbrand am besten verhältst.

Es ist die grösste Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands: Auf der Ferieninsel Rhodos flüchten rund 19’000 Menschen vor einem Waldbrand, der in der Inselmitte ausgebrochen ist. Touristinnen und Touristen werden mit Bussen in andere Hotels, in Turnhallen oder in Schulgebäude gebracht. Diverse News-Scouts berichten, dass die Situation wegen fehlender Informationen von Seite Reiseleitung schwierig sei, Tausende flüchten auf eigene Faust.

Ein News-Scout wurde in eine Turnhalle evakuiert. 20min/News-Scout

Eine Leserin schreibt am Sonntag: «Wir waren gestern in Rhodos und mussten von dem Waldbrand flüchten. Die Evakuierung fand erst statt, nachdem unser Hotel schon angefangen hatte zu brennen. Die einzige Anweisung war: einfach weiter laufen und nicht stehen bleiben.»

Doch ist das tatsächlich das beste Verhalten? Und wie kann man sich vorbereiten, wenn man in ein Waldbrandgebiet reist? Survival-Experte Gion Saluz gibt Tipps.

So kannst du dich auf die Reise vorbereiten

Laut Saluz sind Reiseveranstalter und Hotelmitarbeitende nicht auf solche Notsituationen vorbereitet. «Bevor man an einen Ort hinreist, sollte man sich immer über mögliche Gefahren informieren.» Er empfiehlt, auf jeder Reise ein Survival-Kit mit Rettungsdecke, Taschenlampe, Messer und Wasseraufbereitungstabletten mitzunehmen. «Die silberne Seite der Decke schützt gegen Hitze. Mithilfe einer Taschenlampe kann man selbst durch den Rauch Notsignale absenden, wenn man sich in einer Gefahrenzone befindet.»

Wegrennen oder auf Evakuierung warten?

Das kommt laut Saluz darauf an: «Planlos auf eigene Faust wegzurennen, kann gefährlich sein, gerade wenn man das Gebiet nicht kennt.» Im dümmsten Fall flüchtet man dann nämlich in Richtung weiterer Brandherde und ist plötzlich vom Feuer eingeschlossen. Er rät deshalb, erst einmal in der Zivilisation zu bleiben und gemeinsam mit den Einheimischen Informationen zur Evakuierung abzuwarten.

Kommt keine Hilfe, sollte man aber nicht allzu lange zuwarten: «Bemerkt man beissenden Rauch und sieht anhand dieses, dass der Wind den Brand in seine Richtung trägt, solle man die Flucht ergreifen. Denn bei einer Feuerbrunst wird es schon lange bevor das Feuer einem erreicht gefährlich. Die Flammen fressen den Sauerstoff weg und es droht der Erstickungstod.» Wichtig: «Wenn möglich sollte man versuchen, in die nächste Stadt, also wieder in die Zivilisation zu fliehen.»

An den Strand fliehen – eine gute Idee?

Videos in den sozialen Medien zeigen hunderte Menschen, die sich am Strand versammelt haben. «Das ist grundsätzlich sicher eine gute Idee», sagt Saluz. Merkt man aber, dass der Wind in Richtung Meer zieht, wird es gefährlich: «Im Normalfall ist der Wind zwar oft auflandig, sprich er kommt vom Meer her und weht ins Landesinnere. Bei grossen Bränden kann es aber Feuerstürme geben, durch die der Wind Richtung Meer dreht. Dann bringt der Rauch am Strand die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftungen mit sich.»

Wenn du dich in der Nähe des Waldbrands befindest, solltest du Ruhe bewahren und nicht achtlos irgendwohin fliehen. «Bei akuter Gefahr ist eine gute Fluchtmöglichkeit, seitlich zu der Windrichtung vom Waldbrand wegzugehen», rät Saluz. Touristinnen und Touristen, die sich in Rhodos aufhalten und aktuell nicht unmittelbar vom Waldbrand betroffen sind, sollen Badewannen mit Wasser füllen. Fenster sollten wegen der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung geschlossen bleiben.

Bei einem Waldbrand sollten die Fenster stets geschlossen bleiben. imago/Action Pictures

Wer in einem Ferienhaus lebt, soll zudem die Gaszufuhr abstellen und einen Notfallplan aufstellen, wie man bei einem Brand aus dem Haus fliehen könne. Allenfalls sei es auch sinnvoll, für eine allfällige Flucht Leitern bereitzustellen.

Das solltest du im Falle einer Evakuation einpacken

«Für die Weiterreise sind Dokumente zur Identifikation sehr wichtig, auch dass man bei der Evakuation auf einer Liste aufgenommen werden kann. Ebenfalls wichtig sind eine Kopfbedeckung, die man zum Schutz gegen die Hitze am besten benetzt, sowie ein feuchtes Tuch, welches den Mund vor dem Rauch schützt. Grundsätzlich gilt: Dein Leben ist wichtiger als alles Materielle», so der Survival-Experte. Man könne grundsätzlich alles wieder kaufen. Packe man zu viel Material, verliere man zu viel Zeit und Energie und verpasse womöglich die Evakuations- oder Rückreisemöglichkeit.

Deinen Reisepass oder die Identitätskarte solltest du bei einer Evakuation keinesfalls vergessen. IMAGO/imagebroker

