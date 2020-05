Sarnen OW

Brand richtet an Stall Totalschaden an

Ein alter Stall in der Schwendi ist am Samstagnachmittag komplett niedergebrannt. Die Brandursache wird jetzt ermittelt.

Am Samstagnachmittag ist in Sarnen OW ein alter Stall niedergebrannt.

Am Samstag ist in der Gemeinde Sarnen OW ein alter Stall niedergebrannt. Dies teilt die Kantonspolizei Obwalden mit.

Am späteren Nachmittag wurde Polizei und Feuerwehr alarmiert, dass in der Schwendi oberhalb von Sarnen ein Feuer am Lodern ist. Rund 80 Feuerwehrmänner sind ausgerückt und haben vor Ort einen alten Stall in Vollbrand angetroffen, teilt die Polizei weiter mit.