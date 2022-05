Spreitenbach: Brand trägt verkohlte Stücke kilometerweit

Herunterfallende glühende Stücke, die vom Grossbrand in Spreitenbach stammen, fielen am Autobahnrand nieder.

Der Grossbrand in Spreitenbach AG trägt Teile von verbranntem Material mehrere Kilometer weit. Ein News-Scout aus Dietikon berichtet, mehrere Stücke unbekannten Materials in seinem Garten gefunden zu haben. «Keine Ahnung, was das genau ist, aber es ist circa acht Gramm schwer und bei uns im knapp fünf Kilometer entfernten Dietikon gelandet», so der Leser.