Monte Gambarogno – Brand-Verursacher riefen Feuerwehr in deutscher Stadt «Tessin» an

Ende Januar brach auf dem Monte Gambarogno im Kanton Tessin ein grosser Waldbrand aus. Mehrere Personen mussten evakuiert und ein grosses Kontingent an Rettungskräften aktiviert werden . Erst nach mehreren Tagen konnte die Feuerwehr das Schlimmste der Flammen unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe . Bis heute Mittwoch (09.02.22) sind noch immer nicht sämtliche Glutherde gelöscht. Rund 200 Hektar Wald sind bereits abgebrannt.

Im Zusammenhang mit dem Waldbrand wurden vor rund einer Woche zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren aus dem Kanton Schwyz verhaftet . Sie sollen den Brand verursacht haben. Wie das Tessiner Radio und Fernsehen RSI nun berichtet, verzögerten die beiden den Einsatz der Löschkräfte zunächst zusätzlich, in dem sie die falsche Behörde anriefen. Statt bei der örtlichen Feuerwehr, landeten sie nämlich über 1100 Kilometer entfernt bei den Verantwortlichen in der deutschen Stadt Tessin, im äussersten Norden des Landes.

Brand-Verursacher versuchten Anruf zu vertuschen

Die beiden biwakierten in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar nach einer Wanderung in der Region am Monte Gambarogno. Dabei zündeten sie auch ein Lagerfeuer an. Nachdem sie sich schlafen gelegen hatten, bemerkten die beiden das Feuer und versuchten anschliessend die Behörden zu benachrichtigen. Weil sie die Telefonnummer nicht wussten, googelten sie nach «Feuerwehr Tessin» und machten dabei den folgenschweren Fehler. Nachdem sie diesen bemerkt hatten, hängten sie sofort auf und meldeten sich anschliessend nicht mehr bei den Behörden. Wie das RSI berichtet, kooperieren sie nun aber mit diesen und haben ihr Bedauern über den Waldbrand zum Ausdruck gebracht.