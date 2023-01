Deutschland: Brand wütet in Kölner Mega-Hochhaus mit 968 Wohnungen

Das Uni-Center in der deutschen Stadt Köln ist 135 Meter hoch. In drei Gebäudeflügeln finden 968 Wohnungen Platz, die von rund 2000 Menschen bewohnt werden. Damit ist es eines der grössten Wohnhäuser Europas. (Symbolbild)

Im Uni-Center Köln, einem der grössten Wohnhäuser Europas, ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Anrufer meldeten der Feuerwehr Rauch, der sich über sämtliche 42 Stockwerke ausbreitete, bestätigt ein Sprecher. In der Folge mussten zwischen 50 und 60 Personen evakuiert werden, wie der «Focus» berichtet. Der Brand wurde gegen 18.40 Uhr gemeldet, es waren zwischen 55 und 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Gegen 21 Uhr konnte demnach das Feuer gelöscht werden.

Laut Feuerwehr sind einige Leichtverletzte aufgrund von Rauchvergiftungen zu beklagen. Das Uni-Center in der deutschen Stadt Köln ist 135 Meter hoch. In drei Gebäudeflügeln finden 968 Wohnungen Platz, die von rund 2000 Menschen bewohnt werden. Aktuell ist noch unklar, was die Brandursache ist. Im vierten Obergeschoss liegende Kellerräume werden momentan in einer aufwendigen Aktion abgesucht.