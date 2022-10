Oberönz BE: Brand zerstört Einfamilienhaus – Feuerwehr rettet zwei Hunde

Ein Einfamilienhaus stand Montagabend in Brand.

Gemäss Kapo Bern waren die Feuerwehren von Buchsi-Oenz und Langenthal am Montagabend mit 48 Leuten im Einsatz. Ein Einfamilienhaus in Oberönz (Gemeinde Herzogenbuchsee) stand in Brand. Das Feuer brannte durch das Dach des Gebäudes hindurch.