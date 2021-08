Feuer in Steffisburg - Brand zerstört ganzes Haus – Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter

In Steffisburg brach am Donnerstag gegen 0.30 Uhr ein Brand aus.

Ein Brand an der Schwandenbadstrasse in Steffisburg zerstörte in der Nacht auf Donnerstag ein ganzes Haus. Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.