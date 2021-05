Willi Herrens Foodtruck «Rievkoochebud» komplett zerstört durch Feuer

Der Foodtruck «Rievkoochebud», den Willi Herren kurz vor seinem Tod eröffnet hat, stand am späten Sonntagabend in Flammen.

Mit dem Imbisswagen «Willi Herren’s Rievkoochebud» wollte Willi Herren ein neues Kapitel in seinem Leben beginnen und seine Schulden endgültig loswerden. Doch nur vier Tage nach der Eröffnung verstarb der Schlagersänger und Schauspieler am 16. Mai. Wie es nach seinem Tod mit dem Foodtruck weitergehen würde, war bis vor Kurzem noch unklar. Nun scheinen die Zukunftspläne jedoch hinfällig zu sein.

Gemäss des «Kölner Stadtanzeiger» ging am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr ein, die kurz darauf in Richtung Frechen, einem Kölner Stadtteil, ausrückte. Als die Einsatzkräfte auf dem abgesperrten Parkplatz eines Supermarktes ankamen, auf dem der «Rievkoochebud» parkierte, stand der Imbisswagen des verstorbenen Willi Herren bereits komplett in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Frechen gegenüber der Zeitung berichtet. Was genau zum Brand geführt hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat bereits mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.