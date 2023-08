Brandizzo: Schweres Zugunglück fordert fünf Todesopfer

Das Unglück ereignete sich in Brandizzo, kurz vor Turin.

Ein Zug von Mailand her kommend, erfasste dabei fünf Gleisarbeiter tödlich.

Kurz vor Turin kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem schweren Zugunglück.

Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Mailand und Turin italienischen Medien zufolge fünf Menschen bei Gleisarbeiten erfasst und getötet. Zuerst wurde vermutet, dass zwei weitere Menschen in der Nacht zum Donnerstag bei dem Unglück in der norditalienischen Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, verletzt wurden. Laut der italienischen Zeitung Corriere sei dies aber nicht der Fall, die Arbeiter waren von der Kollisionsstelle entfernt am Arbeiten gewesen.