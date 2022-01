Rauchentwicklung nicht bemerkt – Brandon (2) rettet Familie vor Feuer – Eltern hatten wegen Corona Geruchssinn verloren

Brandon Dahl (2) rettete in der Nacht des 15. Januar 2022 seine ganze Familie.

Brandon (2) wird in den USA als Held gefeiert.

Ein Zweijähriger aus Texas hat seiner ganzen Familie das Leben gerettet: Der kleine Brandon kam vor einigen Tagen mitten in der Nacht ins Schlafzimmer der Eltern, um sie zu wecken. So bemerkten Nathan und Kayla Dahl, dass ihr Haus in Flammen stand. Die beiden hatten bis zu dem Moment den Rauch nicht vernommen: Die Dahls erholten sich gerade von einer Covid-19-Erkrankung, dabei hatten beide ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren.