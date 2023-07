Brandserie im Baselbiet: Brandschutzmonteur vor Gericht

In Ziefen wurden mehrere Brände in kurzer Zeit am fast gleichen Ort gelegt. Im Rahmen dieser Brandserie wurde nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ein 47-jähriger Mann verhaftet. Seither ist er in Untersuchungshaft.

Nachdem der Brand am 16. Juni 2021 in der Scheune gelegt war, griff das Feuer auf das angrenzende Mehrfamilienhaus über. «Mehrere Personen, die teilweise bereits zu Bett gegangen waren, mussten evakuiert und vor Feuer und Rauch in Sicherheit gebracht werden», heisst es in der Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses an der Hauptstrasse in Ziefen haben Genugtuungs- und Schadensersatzforderung angemeldet und treten als Privatkläger vor dem Baselbieter Strafgericht auf. Hier muss sich der mutmassliche Brandstifter seit Montag verantworten. Dem 43-jährigen Brandschutzmonteur aus Ziefen wird Brandstiftung in sieben Fällen vorgeworfen.

Alle zur Last gelegten Brände soll er zwischen dem 16. Januar 2021 und dem 23. Juni 2022 gelegt haben. Jeweils kurz vor den Wochenenden, vorwiegend in den Abendstunden und in unmittelbarer Nähe seines Wohnorts. In zwei Fällen brachte er mit seinen Taten «wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr», so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Mit den Brandstiftungen habe er einen Schaden in der Höhe von über 1,2 Millionen Franken verursacht.