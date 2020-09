Nun hat die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau gegen den 38-jährigen Schweizer Anklage erhoben, wie sie am Dienstag mitteilte. Dies «wegen mehrfacher, teils qualifizierter Brandstiftung und mehrfachem Hausfriedensbruch», wie es in der Mitteilung heisst.

Beschuldigter ist im vorzeitigen Massnahmenvollzug

Der Mann soll am 1. und 2. Dezember sowie in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember insgesamt sechs Brände gelegt haben. «In Bezug auf die Brandstiftung vom 1. Dezember, bei der eine Scheune komplett nieder- und das angebaute Wohnhaus ausbrannte, wirft die Oberstaatsanwaltschaft dem heute 38-jährigen Schweizer qualifizierte Brandstiftung vor, da er mit der Brandlegung wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr gebracht haben soll», so die Oberstaatsanwaltschaft. Diese Brandstiftung bestreitet der Beschuldigte. In den anderen fünf Fällen ist er jedoch geständig.