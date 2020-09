Kurz nach 19 Uhr am Mittwochabend wurde die Kantonale Notrufzentrale über einen Brand an der Salmsacherstrasse in Romanshorn alarmiert. Es handelt sich um das ehemalige Areal der Firma Fatzer. Die Stützpunktfeuerwehr Romanshorn war rasch vor Ort und wurde durch die Feuerwehr Salmsach und den Feuerwehrverbund Dozwil-Uttwil-Kesswil unterstützt. Der Brand konnte laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei lagernde Gegenstände in der Halle in Brand gesteckt. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt einige tausend Franken. Der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau haben die Ermittlungen aufgenommen.



Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.