Anthony Taylor: Urs Meier fordert Sperre für Mourinho

Nach der Finalniederlage der AS Roma in der Europa League hetzte Star-Trainer José Mourinho gegen den Schiedsrichter.

Meier bezeichnete den portugiesischen Coach als «Brandstifter» und forderte eine harte Bestrafung. «Man muss ihm die Bühne nehmen und überlegen, ob er ein Jahr bei internationalen Spielen nicht mehr dabei sein darf», sagte Meier. Er findet, Mourinho sollte «international mindestens ein Jahr» gesperrt werden. Auch Sport1-Experte und Ex-Bayern-Captain Stefan Effenberg forderte am Sonntag eine Jahressperre für Mourinho in der Sendung «Doppelpass».

Fan-Attacken auf Taylor und seine Familie

Die AS Roma hatte das Endspiel mit 1:4 im Elfmeterschiessen verloren. Mourinho hatte den Unparteiischen Anthony Taylor unter anderem als «Schande» bezeichnet. Einen Tag nach dem Europa-League-Final wurden Taylor sowie mehrere Mitglieder seiner Familie von Roma-Fans massiv bedrängt und beleidigt am Flughafen Budapest. Videos in den sozialen Medien zeigten die Attacken auf Taylor. «Wir sind entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden», teilte die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der englischen Premier League am Donnerstagabend mit.