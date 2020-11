Im Juni 2018 hatte er in Reiden auf dem Gelände einer Bauunternehmung ein Drehbohrgerät in Brand gesteckt.

In einem Fall bemerkten Passanten am Bahnhof in Reiden das Feuer noch rechtzeitig: Sie gossen Wasser über einen Plastiksack, den der Verurteilte angezündet hatte. Beschädigungen gab es in diesem Fall keine.