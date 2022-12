Dornach SO: Brandstiftung in der Silvesternacht – wer zündete das Goetheanum an?

Am Neujahrsmorgen war nicht mehr viel vom Kuppelbau in Dornach übrig. Die ganze Nacht wütete das Feuer, eine Hundertschaft von Feuerwehrleuten kämpfte vergebens dagegen an.

«Da begann sich plötzlich der Himmel zu röten», schrieb die Basler «National-Zeitung» am Berchtoldstag über den Brand in der Silvesternacht . Es war ein Spektakel. Während die Kirchen das alte Jahr ausläuteten, schossen aus den Kuppeln des Goetheanums die Flammen in den Himmel. Die Dornacher Feuerwehr war um 23.15 Uhr vor Ort, sämtliche umliegenden Feuerwehren bis nach Basel wurden aufgeboten. Gleichzeitig strömten immer mehr Schaulustige heran. Eine ganze Wagenburg sei am Dornacherberg aufgefahren.

Tausende Schaulustige strömten herbei

Die Birseckbahn musste am nächsten Tag Tausende Katastrophentouristen befördern. Schon am frühen Morgen verkehrten zahlreiche Extratrams. Schon an Neujahr wies alles auf Brandstiftung hin. Als Beweis wurde ein zerbrochener Spiegel angeführt. Dieser wurde am Abend mutmasslich durch den Brandstifter auf dem Boden zerschlagen, und zwar just in jenem Gebäudeteil, wo eine Lokalisierung des Feuers aus technischen Gründen am schwierigsten gewesen sei. Auch Petroleumreste sollen nachgewiesen worden sein. Doch wer hat den Brand im fast sieben Millionen Franken teuren Bau gelegt?