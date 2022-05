Urbaniok zu Brandserie: «Brandstiftung kann ein Ventil sein – wie der Ausgang am Wochenende»

In Halten wurde am 8. Mai eine Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins in Brand gesetzt.

In der Nacht auf Samstag brannte in Kriegstetten ein Bauernhof. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Im Solothurner Wasseramt wütet seit Wochen ein Pyromane.

Seit Anfang April hält ein Pyromane die Bevölkerung im solothurnischen Wasseramt in Atem. Insgesamt acht Brände sollen schon auf sein Konto gehen. Zuletzt brannte es in der Nacht auf Samstag in Kriegstetten, wo bei einem Bauernhof Feuer gelegt wurde. Ein Taxichauffeur meldete den Brand an der Hauptstrasse einer Polizeipatrouille. Personen wurden bei der Brandserie bisher nicht verletzt, der Sachschaden dürfte jedoch bereits die Millionengrenze überschritten haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände im Wasseramt in Zusammenhang zueinander stehen.