Coronavirus : Brasilianer wollte sich zum sechsten Mal impfen lassen

Eine technische Panne beim Impfsystem hat sich ein Mann aus Rio de Janeiro zunutze gemacht. Während andere auf ihre Impfung warten, konnte er sich gleich fünfmal impfen lassen.

Viel nützt viel – das dachte sich wohl ein Brasilianer, der sich fünf Mal binnen weniger Wochen gegen Corona impfen liess. Der Mann liess sich zwei Mal Dosen von Biontech-Pfizer, zwei Mal das chinesische Coronavac und ein Mal Astrazeneca spritzen, wie der brasilianische Sender TV Globo am Freitag meldete. Jetzt soll der Mann den Behörden erklären, wie er trotz der Kontrollen an all den Impfstoff kommen konnte.