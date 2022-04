Nach Potenzpillen-Kauf : Brasilianische Armee soll auch Penis-Prothesen bestellt haben

Der Spott wächst weiter über die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro. Neben Tausenden Dosen Potenzpillen soll die brasilianische Armee auch den Kauf Dutzender Penis-Implantate bewilligt haben.

Die brasilianische Armee soll neben Tausenden Dosen Potenzmitteln auch Dutzende Penis-Implantate bestellt haben. Der Kongressabgeordnete Elias Vaz erklärte am Dienstag, das Verteidigungsministerium habe «den Kauf von 60 Penis-Prothesen bewilligt». Vaz sprach von Kosten in Höhe von umgerechnet insgesamt mehr als 650’000 Franken und forderte eine Erklärung von der Regierung des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro .

«Unsere Frage lautet: Warum gibt die Bolsonaro-Regierung öffentliche Gelder für diese Prothesen aus?», hiess es in einer Mitteilung des Abgeordneten. Während die brasilianische Bevölkerung Probleme habe, an Medikamente zu kommen, werde eine kleine «Gruppe mit teuren Prothesen behandelt».

Keine Reaktion seitens Verteidigungsministerium

Vaz hatte seine Informationen nach eigenen Angaben vom Transparenzportal der brasilianischen Regierung erhalten, das auf Anfrage den Zugang zu Daten über öffentliche Ausgaben ermöglicht. «Unsere Krankenhäuser haben nicht genug Medikamente, und Bolsonaro und seine Leute verwenden öffentliche Gelder, um die kleine blaue Pille zu kaufen», sagte der Oppositionsabgeordnete am Montag in Anspielung auf das bekannteste Potenzmittel Viagra.

«Zur Behandlung pulmonaler arterieller Hypertonie»

Vaz zufolge wird Viagra in den Regierungsdokumenten aber nicht namentlich erwähnt. Stattdessen sei vom Kauf Tausender Tabletten mit Sildenafil die Rede, dem in Viagra enthaltenen Wirkstoff. Der linke Abgeordnete kündigte an, den Fall der Staatsanwaltschaft zu übergeben.