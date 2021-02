Coronavirus : Brasilianische Corona-Variante laut Regierung dreimal ansteckender

Die im Amazonas-Gebiet nachgewiesene Coronavirus-Variante ist laut brasilianischen Regierungsangaben dreimal ansteckender als das ursprüngliche Virus.

Der brasilianische Gesundheitsminister Eduardo Pazuello sagte am Donnerstag (Ortszeit) im Senat in Brasília, dass bei der im Amazonas-Gebiet nachgewiesenen Coronavirus-Variante Impfstoffe auch wirksam seien. Sie sei jedoch «ansteckender, dreimal ansteckender», sagt Pazuello. Er erläuterte weder, wer für die entsprechende Studie verantwortlich ist, noch, um welche Impfstoffe es sich handelt. Gegen den Gesundheitsminister wird ermittelt, ob es ein Versäumnis seines Ministeriums bei den Aktionen gab, die den Zusammenbruch des Gesundheitssystems in der Amazonas-Hauptstadt Manaus wegen des Fehlens von Sauerstoff im Januar verhindern sollten.