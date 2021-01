Coronavirus : Brasilianische Mutation erstmals in Deutschland nachgewiesen

Ein Reiserückkehrer brachte die brasilianische Mutation des Coronavirus nach Deutschland. Bereits auf dem Flug war klar, dass der Mann positiv getestet worden sei. Ein PCR-Test wies dann die brasilianische Variante nach.

In Deutschland ist erstmals eine in Brasilien verbreitete Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Coronavirus-Variante sei am Donnerstag bei einem Reiserückkehrer in Hessen entdeckt worden, sagte der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Es handle sich um den ersten Nachweis dieser Mutante in Deutschland.