Bei einer Person wurde kürzlich die Coronavirus-Variante aus Brasilien nachgewiesen. Dies gab die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle, Virginie Masserey, am Dienstag an einer Pressekonferenz an. Es ist bis anhin der einzige bekannte Fall in der Schweiz. Nun steht fest, wo die gefährliche Mutation erstmals auftrat: In einem Spital im Kanton Zürich. Das berichtet am Mittwoch der «Tages-Anzeiger». (Bezahl-Artikel)