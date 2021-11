Marília Mendonça : Brasilianische Starsängerin und Grammy-Gewinnerin tödlich verunglückt

Eine der populärsten Sängerinnen Brasiliens ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Tod Marília Mendonça löst bei ihren Fans Bestürzung aus. Auch Neymar trauert.

Die Polizei bestätigte den Tod Mendonças ebenfalls, nannte aber keine Details zum Hergang. Fotos und Videos zeigten die Unglücksmaschine unter einem Wasserfall. Noch am Freitagnachmittag postete die Sängerin in sozialen Medien ein Video, auf dem zu sehen war, wie sie mit dem Gitarrenkoffer in der Hand zum Flugzeug ging.

Mendonça galt in ihrer Heimat als aufstrebender Star. Sie bot Musik dar, sie sich an brasilianischen Country anlehnte, der als Sertanejo bekannt ist. In ihren Songtexten griff sie gerne feministische Themen auf, in denen etwa Machogehabe und Männer angeprangert wurden, die ihre Partnerinnen kontrollieren. Auch für Ermächtigung der Frauen machte sich Mendonça in ihren Liedern stark.