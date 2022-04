Brasilianische Zeitung erklärt Queen Elizabeth für tot

1 / 9 Eine brasilianische Zeitung veröffentlichte Anfang Woche versehntlich einen vorbereiteten Nachruf für Queen Elizabeth. imago images/i Images Die Monarchin sei «im Alter von XX an den Folgen von XXXXXXX gestorben», heiss es in dem Bericht. Dabei ist die 95-Jährige noch quicklebendig und wohlauf. AFP Erst kürzlich zeigte sie sich in einem Videocall im Rahmen der offizielle Eröffnung des ausgebauten «Queen Elizabeth Unit»-Sektors im Royal London Hospital. AFP

Darum gehts «Sie starb im Alter von XX und an den Folgen von XXXXXXX» war am Montag auf «Folha de São Paulo» zu lesen.

Einer der grössten brasilianischen Zeitungen veröffentlichte versehentlich einen vorbereiteten Nachruf zum Tod von Queen Elizabeth.

Nur wenig später wurde der Artikel wieder von der Seite genommen und das Medium gab eine Erklärung ab.

Laut der britischen Zeitung «The Guardian» zog der Vorfall jedoch heftige Kritik nach sich.

Einer der grössten brasilianischen Zeitungen ist am Montag ein ärgerlicher Fehler passiert. Das Blatt «Folha de São Paulo» publizierte versehentlich einen vorbereiteten Nachruf zum Tod von Queen Elizabeth. «Sie ist im Alter von XX gestorben, an den Folgen von XXXXXXXX» hiess es in dem Artikel, dabei ist die Monarchin immer noch quicklebendig.

Die Meldung wurde kurze Zeit später wieder von der Plattform genommen – und es folgte ein Statement der Zeitung. Bei der Publikation habe es sich um einen «technischen Fehler» gehandelt. «Es ist im Journalismus gängige Praxis, Geschichten über mögliche und/oder wahrscheinliche Situationen vorzubereiten, wie zum Beispiel über den Tod von Weltführern, Prominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens», hiess es in einer Mitteilung von «Folha de São Paulo», die darin auch ihr Bedauern über den Vorfall bekundeten.

«Der Albtraum einer jeden Zeitung»

Trotz allem zog der veröffentlichte Nachruf gemäss «The Guardian» eine Reihe an Kritik auf sich. So empfanden einige die Wahl des Bildes für unpassend, lächelte die Monarchin auf dem Foto im Artikel. Anhänger des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der die Zeitung regelmässig kritisiere, sahen sich in ihren «Fake News»-Vorwürfen bestätigt. Es gab jedoch auch Stimmen, die die Fehlermeldung mit Humor nahmen.

So etwa der Journalist David Biller, Verantwortlicher bei der Nachrichtenagentur AP in Brasilien. Er schrieb auf Twitter: «Der Albtraum einer jeden Zeitung: Versehentlich einen Nachruf zu veröffentlichen. Und dann auch noch von Königin Elisabeth. Uff...»

Erst Ende Februar vermeldete der amerikanische Promi-Blog «Hollywood Unlocked» in einem angeblich exklusiven Artikel den Tod der Monarchin. Demnach hätten «Quellen, die der Königsfamilie nahestehen» das Ableben von Queen Elizabeth bestätigt. Die 95-Jährige sei «tot aufgefunden» worden. Auch diese Falschmeldung erntete zahlreiche Kritik.

«Operation London Bridge»

Sollte es zum Ableben kommen, steht bereits der ganze Ablauf: Am Tag ihres Todes informiert ein ranghoher Beamter mit den vier Worten «London Bridge is down» den britischen Premierminister Boris Johnson über das Ableben der Monarchin. Kurz darauf vermeldet zuerst die Nachrichtenagentur AP die traurige Nachricht, ebenso wie der Buckingham-Palast in einem offiziellen Statement.

Anschliessend beginnt mit dem sogenannten «D-Day» – der Todestag der Königin – die zehntägige Staatstrauer und die «Operation London Bridge» – ein Geheimplan, der die ersten zehn Tage nach ihrem Ableben umfasst und teils minutiös den Ablauf ihrer Beerdigung, die exakt zehn Tage nach ihrem Tod stattfinden wird, regelt.