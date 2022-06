Kokainschmuggel : Brasilianischer «Pablo Escobar» in Ungarn festgenommen

Nach mehr als einem Jahr auf der Flucht hat die ungarische Polizei Sergio Roberto de Carvalho verhaftet. Die Organisation des Ex-Polizisten soll tonnenweise Kokain nach Europa geschmuggelt haben.

Ein als «Pablo Escobar von Brasilien» bekannter mutmasslicher Drogenhändler ist nach mehr als einem Jahr auf der Flucht am Dienstag in Ungarn festgenommen worden. Wie die brasilianische Bundespolizei erklärte, wurde Sergio Roberto de Carvalho in Zusammenarbeit mit Interpol und der ungarischen Polizei festgenommen. In ihrer Erklärung beschrieb die Behörde ihn als «einen der grössten internationalen Drogenhändler der Gegenwart».