Korruption in der Regierung Bolsonaros : Brasilianischer Senator versteckt Geld zwischen seinen Po-Backen

Bei einer Razzia fand die brasilianische Polizei 30’000 Reais beim Senator Chico Rodrigues. Die Durchsuchung wurde offenbar sehr sorgfältig durchgeführt, denn der Politiker hatte das Geld in seiner Unterhose versteckt.

Eine offenbar sehr sorgfältige Durchsuchung der Polizei

«Ich habe ein anständiges Leben»

In einer Erklärung in sozialen Netzwerken schrieb Rodrigues, er glaube an «die menschliche und göttliche Gerechtigkeit». Die Ermittler seien in sein Haus eingedrungen, wo er doch nur seine Arbeit gemacht habe. «Ich habe eine saubere Vergangenheit und ein anständiges Leben. Ich war nie in irgendwelche Skandale verwickelt.»