Gisele Bündchen spricht über Scheidung von Tom Brady

Nun spricht das Model über die «harte Zeit», die es nach der Scheidung durchmachte. So wurden auch ihre Eltern zu der Zeit krank.

Kraft konnte das brasilianische Model in der Natur und mit Yoga tanken.

Gisele Bündchen hatte im letzten Jahr auch mit ihren kranken Eltern zu tun. Woran sie genau leiden oder litten, präzisierte die Brasilianerin aber nicht. «Es war sehr hart für meine Familie. Es war eine Menge los – in jedem Bereich meines Lebens», verriet sie.

Gisele Bündchen trinkt keinen Alkohol mehr

«Wenn es regnet, schüttet es», sagte Bündchen über die jüngste Zeit – die englische Variante des Sprichworts «Unglück kommt selten allein». «Bei all den verschiedenen Wendungen, die das Leben nimmt, können wir nur das Beste aus dem machen, was in unserem Umfeld passiert.»