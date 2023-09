Brasilien: Flugzeugabsturz im Amazonas-Gebiet fordert 14 Tote

An Bord waren zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder.

Am Samstag ist im Norden Brasiliens eine zweimotorige Maschine vom Typ EMB-10 des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer abgestürzt.

Bei dem Unglück in der bei Touristen beliebten Stadt Barcelos im Amazonasgebiet seien am Samstag zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder zu Tode gekommen, teilte Gouverneur Wilson Lima im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mit. Brasilianischen Medien zufolge gab es keine Überlebenden.

Beliebtes Touristenziel

Barcelos liegt am Río Negro, einem Nebenfluss des Amazonas. An seinen Ufern liegen mehrere Nationalparks und andere Schutzgebiete, was die Region zu einem beliebten Touristenziel macht.