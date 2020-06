Ureinwohner stark betroffen

Brasilien meldet mehr Corona-Tote als Italien

Den dritten Tag hintereinander wurde in Brasilien ein neuer Negativ-Rekord bei der Zahl der Corona-Toten registriert. Die Zahl der Opfer steigt im grössten Land Lateinamerikas auf über 34’000.

In Brasilien sind 1473 weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gestorben. Damit wurde am dritten Tag hintereinander ein Negativ-Rekord bei der Zahl der Corona-Toten registriert. Die Zahl der Corona-Opfer stieg in dem grössten Land Lateinamerikas auf 34 021, wie das Gesundheitsministerium in Brasilien am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.