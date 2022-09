Bananenwurf : «Eine Schande» – Brasilien-Stars sind über üblen Rassismus-Eklat schockiert

Nicht nur die Schweiz stand am Dienstagabend im Einsatz – auch die WM-Gruppengegner der Nati spielten. So steigt Serbien dank eines 2:0-Siegs über Norwegen in der Nations League in die A-Klasse auf. Brasilien feierte derweil in einem Testspiel ein Schützenfest. Der fünffache Weltmeister setzte sich gleich 5:1 gegen Tunesien durch.