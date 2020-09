Pandemie weltweit : Brasilien überholt – Indien hat jetzt am zweitmeisten Fälle

Die steigenden Coronavirus-Fälle machen Indien zum weltweit am zweitstärksten in der Pandemie betroffenen Land.

Am Montag verzeichnete das indische Gesundheitsministerium 90’802 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und hatte damit mehr als 4,2 Millionen Fälle insgesamt registriert. Indien überholte Brasilien, nur die USA mit ihren mehr als sechs Millionen Fällen sind noch stärker in der Pandemie betroffen. Bei der Zahl der Todesfälle nach einer Virusinfektion steht Indien weiter an Platz drei mit 71 642 Opfern.