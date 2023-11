Brasilien: Eskalation zur Pause – Club-Bosse versuchen, VAR-Raum zu stürmen

Grosse Aufregung in Brasilien. Bei der Partie von Grêmio gegen Corinthians erhitzten strittige Schiri-Entscheidungen die Gemüter bei den Gästen so richtig. Das Team aus São Paulo beschwerte sich darüber, wenige Minuten nach Spielbeginn erst einen angeblichen Foulelfmeter verwehrt bekommen zu haben. Der Ärger bei Corinthians vergrösserte sich umso mehr, als im darauffolgenden Gegenzug Aussenläufer Bruno Méndez ein Rote Karte kassierte.

Bei blossen Unmutsbekundungen auf dem Feld blieb es dabei aber nicht. Empört über die Entscheidungen des Schiedsrichters stürmten Corinthians-Manager Alessandro Mori Nunes, Präsident Duilio Monteiro Alves und weitere Vereinsmitarbeiter die Stadion-Katakomben. Dort haben sie versucht, in den VAR-Raum einzudringen. Sicherheitskräfte hinderten die Corinthians-Bosse jedoch daran und hielten sie fest. Im Raum hätte sich aber ohnehin nur technische Ausrüstung befunden, die Videoschiedsrichter selbst sind in Brasilien bei Spielen der höchsten Liga jeweils in Rio stationiert.