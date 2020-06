Hohe Dunkelziffer

Brasilien zählt über eine Million Coronainfizierte

Im grössten Land Lateinamerikas wütet das Coronavirus scheinbar ungebremst. Innert eines Tages haben sich 54’771 Personen infiziert.

Das ging am Freitagabend aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Knapp 49'000 Patienten starben demnach. Damit wurden nur in den USA bislang mehr Infektionen und Tote als in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas verzeichnet.