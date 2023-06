Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva mag das Palast-Essen in Italien und Frankreich nicht

Was tun, wenn es einem nicht schmeckt? Offen sagen oder für sich behalten? Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva entscheidet sich dafür, der ganzen Welt mitzuteilen, dass es ihm nicht gemundet hat.

«Ich habe mit Emmanuel Macron und mit Sergio Mattarella zu Mittag gegessen», sagte Lula am Dienstag vor Medien. Er fasst zusammen: «Zwei Palast-Essen, die nicht so toll waren.» Er bezog sich dabei auf die jüngsten Treffen mit seinen französischen und italienischen Amtskollegen in Paris und Rom.