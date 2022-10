Rassismus-Vorwürfe: Brasserie Lorraine bedient SVP-Nationalräte nicht

Die vier SVP-Politiker Erich Hess, Thomas Aeschi, Mike Egger und Thomas Matter warteten in der Brasserie Lorraine vergeblich auf ihr Feierabendbier.

Die SVP-Nationalräte Erich Hess, Thomas Aeschi, Thomas Matter und Mike Egger setzten sich kurz vor Ende der Herbstsession in die Brasserie Lorraine, wo sie ihr Feierabendbier trinken wollten. Das Newsportal «Nau» berichtete zuerst über den Vorfall. Gegenüber 20 Minuten begründet Hess die Wahl des Lokals: «Uns interessierten die Hintergründe zu den bisherigen Geschehnissen in der Brasserie Lorraine. Wir wollten deshalb das Gespräch mit den Mitarbeitern suchen.»

Aeschi, Matter und Egger, die nicht aus dem Kanton Bern sind, «hat es Wunder genommen», was die Brasserie Lorraine für ein Lokal sei. Den Besuch in der Brasserie Lorraine wertet Hess nicht als Provokation.

«Ihr seid Rassisten und Rassisten bediene ich nicht»

Im Restaurant angekommen, hätten sie jedoch nicht aktiv das Gespräch gesucht. «Wir haben uns gesetzt und gewartet. Als niemand kam, um uns zu bedienen, fragten wir die Kellnerin, ob wir ein Bier haben könnten», so Hess. Diese habe geantwortet: «Nein, ihr seid Rassisten, und Rassisten bediene ich nicht.» Mit anderen Mitarbeitenden hätten die Männer nicht gesprochen.

Hess’ Schlussfolgerung nach dem Vorfall in der Brasserie ist: «Die Links-Grünen predigen zwar stets Toleranz, sind es jedoch letztendlich selbst nicht. Das haben wir jetzt an eigenem Leib erfahren», so der Berner.