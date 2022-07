Die Berner Mundart-Band Lauwarm trat am 18. Juli in der Berner Brasserie Lorraine auf, wobei sie kurzfristig einsprang, nachdem eine andere Band abgesagt hatte.

Am Montag wurde in einer Brasserie in Bern ein Konzert wegen «kultureller Aneignung» abgebrochen.

Die Berner Mundart-Band Lauwarm trat am 18. Juli in der Brasserie Lorraine auf. Die fünfköpfige Band hat Reggae, Indi-World und Pop in ihrem Programm. Doch der Auftritt dauerte nicht lange. Weil verschiedene Konzertbesucherinnen und -besucher gegenüber den Veranstaltern «Unwohlsein mit der Situation» äusserten, habe man das Konzert abgebrochen. Dies teilt die Genossenschaft Brasserie Lorraine am Montag auf Facebook mit.