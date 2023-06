Reality-Star Dijana Cvijetic kehrt der Schweiz den Rücken

1 / 9 Dijana Cvijetic will mit der Vergangenheit definitiv abschliessen. Instagram/deeanaofficial Aufgrund einer wiederholten Geschwindigkeitsüberschreitung muss sie ihren Führerausweis für 16 Monate abgeben. Ende des letzten Jahres war sie in einer Burn-out-Klinik und hat sich vor nicht allzu langer Zeit von ihrem Freund getrennt. Instagram/deeanaofficial «Das letzte Jahr war für mich schrecklich. Es hat mich in die Knie gezwungen und fast umgebracht», sagt die Gossauerin. Instagram/deeanaofficial

Darum gehts Die Gossauerin Dijana Cvijetic verlässt die Schweiz.

Nach einem schwierigen Jahr will die 29-Jährige ihr Leben in Düsseldorf neu beginnen.

Der Entscheid sei ihr nicht leichtgefallen. Doch sie freut sich auf die Zukunft und im Idealfall neue TV-Jobs in Reality-Shows.

Hinter dem Ostschweizer Reality-Star Dijana Cvijetic liegen turbulente Monate. Der Druck auf Social Media, am Set von TV-Produktionen und aus dem Privatleben hat sie in eine Burn-out-Klinik getrieben. «Das letzte Jahr war für mich schrecklich. Es hat mich in die Knie gezwungen und fast umgebracht», so die 29-Jährige rückblickend im Gespräch mit 20 Minuten. Mittlerweile gehe es ihr dank professioneller Hilfe wieder gut. So gut, dass sie Kraft gefunden hat, ihr Leben komplett umzukrempeln.

«Ich habe meine Wohnung in St. Gallen per September gekündigt und mich entschieden, nach Düsseldorf auszuwandern», sagt sie beflügelt und erklärt ihren Entschluss: «Mit dem Entzug meines Autobilletts, meiner gesundheitlichen Verfassung und sonstigen Hürden brauche ich diesen Neustart. Irgendwie ist alles zusammengekommen. Mit diesem Schritt kann ich am einfachsten das Geschehene hinter mir lassen und in eine unbeschwerte Zukunft blicken.» Dabei geht die einstige Miss-Universe-Kandidatin gar so weit, dass sie ihren kompletten Haushalt verkaufen und verschenken will. «Erinnerungen an die Vergangenheit brauche ich nicht.»

Das Kistenpacken fällt Dijana Cvijetic nicht leicht

Dass es Dijana in die deutsche Grossstadt zieht, kommt nicht von ungefähr. Beruflich habe sie viel Zeit in der Region verbracht und sei rasch angetan gewesen – allerdings nicht so sehr, um dort hinzuziehen. «Eigentlich habe ich immer gesagt, dass ich nie in Deutschland wohnen könnte, weil bei uns in der Schweiz alles ein Spürchen besser ist. Ich glaube, im Alltag sind wir uns dessen oftmals nicht bewusst. Aber nun haben wir ein Mal mehr den Beweis: Sag niemals nie», meint sie und lacht.

Mit dem Kistenpacken hat sie bereits begonnen. «Schweren Herzens und doch euphorisch», wie die Gossauerin sagt. «Als Familienmensch fürchte ich mich vor dem Moment, mich von meinen Liebsten zu verabschieden. Bereits der Gedanke daran schmerzt. Gleichzeitig freue ich mich aber auf alles, was kommt – vor allem in beruflicher Hinsicht.»

Bessere Karrierechancen in Deutschland

Mit zahlreichen privaten Fernsehsendern und unzähligen Reality-Formaten hat Dijana Cvijetic beim grossen Nachbarn definitiv mehr Möglichkeiten und somit bessere Karrierechancen. Auch der Werbemarkt für sie als Influencerin ist deutlich grösser. «Diese Fakten haben meinen Entscheid natürlich ebenfalls beeinflusst», gibt sie zu und offenbart, bereits konkrete Angebote auf dem Tisch zu haben, blockt auf Nachfrage aber ab. «Details kann ich keine nennen. Das kommt alles zu seiner Zeit.»