Schneuwly: «Die Grundversicherung deckt alles, was medizinisch notwendig ist, Zusatzversicherungen alles, was darüber hinausgeht. Es geht also um mehr Komfort, Flexibilität und Wahlfreiheit im Spital. Zusatzversicherungen in den Bereichen Kranken- und Rettungstransporte sowie Zahnmedizin decken Lücken der Grundversicherung. Die Hälfte der Kinder hat mal Zahnkorrekturen, das kostet 10'000 Franken oder mehr. Da ist es entscheidenswert.»