Formel 1: Mick Schumacher reagiert auf Bernie Ecclestone

Formel 1 : Nach Qualifying-Debakel und Ecclestone-Kritik wehrt sich Schumacher vehement

Mick Schumacher glaubt weiterhin an eine Zukunft in der Formel 1.

Mick Schumacher wehrt sich gegen die Aussagen des einstigen Formel-1-Zampanos Bernie Ecclestone . «Es ist schwierig, die Formel 1 zu vergessen, weil ich diesen Sport liebe. Und deshalb werde ich das auch nicht tun», meinte der Sohn des Siebenfach-Weltmeisters Michael Schumacher vor dem Rennwochenende in Brasilien, ergänzte mit Blick auf Ecclestone: «Jeder hat immer irgendeine Meinung. So ist das eben.»

Der einstige Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone hatte zuletzt erklärt, davon überzeugt zu sein, dass Mick Schumachers Karriere in der Motorsport-Königsklasse im Dezember zu Ende gehen werde. «Ich glaube nicht, dass er im nächsten Jahr dabei ist. Die Leute waren enttäuscht von seiner Performance – ob es nun an ihm lag oder am Team, wissen wir nicht. Aber es ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der ihn in ein siegfähiges Auto bringt», meinte der einstige Formel-1-Boss bei RTL.