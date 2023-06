Sonnencreme für Babys: Wo ist der Unterschied

Sonnencreme-Variationen gibt es wie Sand am Meer und neben Sprays, Ölen, Lotionen und Cremes für dich braucht auch noch dein Nachwuchs eine eigene Variante. Gibt es da tatsächlich einen Unterschied? Das glauben nicht alle: Im letzten Jahr verklagte eine Kundin das Unternehmen Johnson & Johnson. Sie behauptete, der Sonnenschutz für Babys und Erwachsene sei so gut wie identisch, kostete aber in der Version für Kleinkinder das Doppelte. Wir wollten es genau wissen und haben bei Hautarzt Malte Schmelter nachgefragt, was da dran ist.