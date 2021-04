Wasser und Seife. So sieht die Skincare-Routine vieler Männer aus. Natürlich gilt das nicht für Alle. Doch die Gruppe, von der wir hier reden – nennen wir sie Beauty-Neulinge – schreckt vor dem überwältigenden Sortiment an Pflegeprodukten gerne mal zurück. Und sind wir ehrlich: So richtig übel nehmen kann man es ihnen nicht. Überwiegend sieht man im Regal pinke oder goldige Tuben und Tiegel, mit Frauengesichtern aussen und Rosenduft innen.

Keine Angst vorm Frauen-Tiegel

Nehmen wir mal eins vorweg: Wer sich regelmässig am Badezimmerschrank anderer bedient, setzt damit zwar nicht gerade auf die feine Art, aber tut zumindest seiner Haut nichts Schlimmes an. Grundsätzlich sollte Pflege nämlich auf den Hauttyp abgestimmt sein, nicht auf das Geschlecht.

Hautpflege hat kein Geschlecht

«Pflegende Stoffe wie zum Beispiel Jojobaöl nutzen sowohl wir in unseren Produkten, wie auch viele Linien für Frauen». Es geht also viel darum, wie es nach der Anwendung aussieht. Was Männer sonst noch von Skincare erwarten? Torben weiss es dank Kundenfeedback: «Wir arbeiten an einem Cooling Gel, das wurde für den Sommer viel gewünscht. Auch ein eingebauter Lichtschutzfaktor kommt gut an, weil man ein Produkt spart und es kaum spürt». Ausserdem sei wichtig, dass Produkte für Männer schnell einziehen und die Hände nicht fettig hinterlassen. Die Spuren verwischen, dass man sich Gedanken um seine Haut macht – das scheint ein grosses Ding: Sachen, Männer und Skincare.