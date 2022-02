Medizin-Umfrage : «Brauchen wir Gleitmittel heute noch?» – Ärztinnen berichten von Übergriffen

398 Ärztinnen geben in einer exklusiven Umfrage des «Tages-Anzeiger» an, dass sie am Arbeitsplatz von Sexismus betroffen waren.

Darum gehts Eine Medizinumfrage zeigt, wie Ärztinnen von sexuellen Übergriffen betroffen sind.

Über 250 Medizinerinnen erlebten Übergriffe am Arbeitsplatz.

Anzügliche Bemerkungen und unangemessene Berührungen, ungewollte Küsse – eine Umfrage des «Tages-Anzeiger» zeigt, wie Ärztinnen sexuell belästigt werden. 252 Medizinerinnen gaben an, dass sie sexuelle Belästigungen bei der Arbeit erlebt haben. 398 Ärztinnen haben im Arbeitsumfeld schon einmal Sexismus erlebt, das ergab eine anonyme Umfrage des Tamedia-Recherchedesks, die im Dezember verschickt wurde. «Im Nachtdienst habe ich Angst im Spital und trage häufig Pfefferspray bei mir», sagt eine Ärztin. Sie war Mitte 20, als sie von einem Vorgesetzten bedrängt wurde. Die leitende Ärztin in einem Kantonsspital berät heute jüngere Arbeitskolleginnen. «Es wurde mir von blöden Sprüchen bis hin zur Vergewaltigung alles berichtet», schreibt sie. Ärztinnen müssen sich bei der Arbeit auch Sprüche anhören: «Brauchen wir das Gleitmittel heute noch?» oder andere anzügliche Kommentare wie «Ich intubiere dich in alle Löcher.»

Hose bis auf die Knöchel runtergezogen

Eine Oberärztin der Inneren Medizin erzählt gegenüber der Zeitung, wie ihr als junge Assistenzärztin auf der Chirurgie eines Kantonsspitals nach einer Operation vom chirurgischen Assistenten die OP-Hose bis auf die Knöchel runtergezogen wurde. Sie sei nur noch in Unterwäsche dagestanden, der Oberarzt habe gelacht. Oft sind die Vorgesetzten die Urheber der Belästigungen, wie aus der Umfrage hervorgeht. Verbale Belästigungen wirken nicht nur viel stärker, wenn sie von Chefs kommen. Solch vermeintlich harmlose Sprüche würden schlimmere Übergriffe begünstigen, sagt die Psychologin Marianne Schär Moser. Diese ist Mitverfasserin einer nationalen Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die grosse Mehrheit der Übergriffe passiert den Ärztinnen in jungen Jahren, das geht aus der Umfrage hervor.

Spitäler sind in der Verantwortung

Rund 100 Ärztinnen erlebten Vorfälle mit Patienten und deren Angehörigen. «Als Assistenzärztin griff mir ein Patient während der Untersuchung an den Hintern. Als ich mich verbal wehrte, meinte er, ich würde ja sowieso der Schweigepflicht unterliegen», sagt eine Medizinerin. Oft werden Ärztinnen nicht ernst genommen, wenn sie Vorfälle melden. Dabei stehe die Spitalleitung in der Verantwortung, nicht die Betroffenen, sagt die Psychologin Schär Moser. Ein respektvolles Arbeitsklima – ohne schlüpfrige Witze – sei erwiesenermassen die beste Prävention gegen sexuelle Belästigung. Auch die Ärzte können ein Zeichen setzen. Ein Oberarzt habe während einer Operation am Bauch eines Patienten zahlreiche sexistische Sprüche gemacht, sie galten einer jungen Assistenzärztin. Der leitende Arzt habe den Belästiger daraufhin aus dem OP-Saal gewiesen, erinnert sich Christine Maurus, leitende Ärztin Chirurgie am Spital Sitten.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

