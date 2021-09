Trainer Nielsen erwartet Sieg - «Brauchen zu viele Chancen» – Nati-Spielerinnen arbeiten mit Psychologen

Ein 4:1-Sieg und der Nati-Trainer ist nicht glücklich? Ja, das gibt es. Gut, sagen wir, er war nicht ganz glücklich. Denn nach dem Auftakterfolg gegen Litauen in der WM-Quali sagte Nils Nielsen: «Klar bin ich zufrieden, dass wir gewonnen haben. Doch wir brauchen viel zu viele Chancen. Wenn man so viele Chancen hat wie wir, dann müssen wir mehr als vier Tore schiessen.» Das soll am Dienstagabend um 19 Uhr nicht mehr passieren. Dann absolviert die Frauen-Nati in Moldawien das zweite WM-Quali-Spiel.