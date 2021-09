Grow Up - Brauchst du ein Digital-TV-Abo?

Die Zeiten, in denen uns TV-Sender vorschreiben, was wir zu welcher Zeit konsumieren, gehören langsam der Vergangenheit an. Angesichts der Fülle von TV-Angeboten die Übersicht zu behalten, ist jedoch nicht zuletzt auch wegen der Vielfalt der konsumierten Inhalte schwierig.

Die Schweizer Haushalte sind durchzogen von herkömmlichen Analog-TV-Zuschauern und Nutzern von Streamingdiensten. Aber auch beispielsweise von Swisscom-Kunden, die über das Telefonnetz digital fernsehen.

Experten und Expertinnen sind sich aber sicher: Das Aus für analoges Fernsehen wird kommen – man weiss nur noch nicht wann. Nur schon der Vormarsch von Streaming-Plattformen wie Netflix zeigt, dass die Konsumenten und Konsumentinnen immer mehr selbst entscheiden möchten, zu welcher Zeit sie was schauen.

So hat Digital-TV doch einige Vorteile:

Fast alle gängigen Fernsehgeräte lassen sich heute per WLAN und Router mit dem Internet verbinden.

Deutlich höhere Senderanzahl: Hast du digitales Fernsehen installiert, stehen dir über 150 Sender zur Verfügung.

Die Bildqualität ist mit HD (High Definition) deutlich höher, als beim herkömmlichen analogen TV.

Das Programm lässt sich dank digitaler Form um einiges einfacher handhaben, als dies beim herkömmlichen Fernsehen der Fall ist.

Wenn du möchtest, kannst du Sendungen und Filme je nach Angebot vor- oder rückwärts spulen, pausieren oder auch auf deiner Festplatte aufnehmen.

Die Video-on-Demand-Funktion erlaubt es dir, gegen einen Aufpreis von ca. drei bis neun Franken einzelne Filme «on demand», also auf Wunsch, zu schauen.

Digital-TV in der Regel teurer

Der Kabelanschluss hat jedoch auch einen gewichtigen Vorteil: Er ist um einiges günstiger als die Digital-TV-Angebote von Swisscom, UPC oder Sunrise, denn diese kosten dich jährlich schnell mal 1000 Franken – beim Kabelanschluss ist es hingegen nicht einmal die Hälfte.

Ausserdem ist ein solcher Kabelnetzvertrag häufig bereits im Grundpreis von Wohnungsmieten enthalten und läuft so über den Vermieter. Ersichtlich ist das in deinem Mietvertrag im Normalfall unter der Pauschale «Nebenkosten».

Du möchtest trotzdem von analog auf digital umsteigen? Kündige den Vertrag schriftlich beim Vermieter und sende dem Netzanbieter eine Kopie der Kündigung. Aber Achtung: In einem solchen Fall muss auch der Mietvertrag entsprechend angepasst werden. Erkundige dich hierzu bei deinem Vermieter oder deiner Vermieterin.

Die Streaming-Variante

Grosse Streamingdienste wie Netflix & Co. bieten dir neben unzähligen Serien auch eine Auswahl an Filmen an. Streamingdienste sind vergleichsweise günstig, so bewegt sich ein Netflix-Abo für User aus der Schweiz zwischen 11.90 Franken für ein Basis-Abo und 21.90 Franken für das Premium-Abo.

Grosser Nachteil: Du hast nur eine begrenzte Auswahl an Filmen zur Auswahl. Auch verleitet dich die schier endlose Auswahl an verschiedenen Serien, die du dir jederzeit anschauen kannst, gerne zum sogenannten «Binge Watching», bei welchem du anstatt wie beim herkömmlichen Analog-TV eine bis zwei Folgen pro Woche nun gleich mehrere am selben Abend aneinanderreihen kannst – obwohl du deine Zeit vor dem Bildschirm vielleicht eher reduzieren wolltest.

