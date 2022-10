Was bringt ein Weinkühlschrank? Ein Experte klärt auf

Die Vorstellung eines extra Kühlschranks für den geliebten Wein, angepasst an dessen Bedürfnisse und mit einem luxuriösen Look, finden viele verlockend. Es gibt aber auch viele offene Fragen: Ist so ein Weinkühlschrank wirklich nötig? Gibts den nur in teuer? Und was stellt er mit der Stromrechnung an?