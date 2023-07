Braucht die Critical Mass eine Bewilligung – das sagt die Stadt

Ob die Demo Ende Juli trotzdem in Ordnung sei, wenn es keine Bewilligung für diese gebe, wird der Polizeikommandant gefragt. «Liegt keine Bewilligung seitens der Behörden vor, ist es eine unbewilligte Demo», so Oppliger.

Ob man sich durch den Entscheid des Statthalteramts habe beeindrucken lassen, wird Rykart gefragt. «Ich bin aufgrund den entstandenen Problemen gleicher Meinung wie das Statthalteramt. Die Velodemos müssen eine Bewilligung einholen», so Rykart.

Was am 28. Juli passiere, wenn 4000 Leute an der Demo teilnehmen, wird Oppliger gefragt. «Das können wir zur Zeit noch nicht sagen. Die Verantwortlichen müssen den Kontakt zu uns suchen und eine Bewilligung beantragen.»