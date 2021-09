Puch und Piaggo - Braucht die Schweiz heute noch Zweitakter-Töffli?

Zweitakt-Töffli sind heute, besonders in Städten, eher rar. 1970, auf dem Höhepunkt ihrer Blüte, kurvten über eine halbe Million Zweitakter in der Schweiz herum.

Jahrzehntelang war das Geräusch der Zweitakter-Töffli, vor allem in der ländlichen Schweiz kaum wegzudenken. Besonders die Jungen waren mit ihren Puchs und Piaggos unterwegs. Der Bundesrat hatte schon bei der Zulassung der Gefährte ab 14 Jahren damit argumentiert, dass man der Landjugend den Zugang zu Gymnasien und Berufsschulen erleichtern wolle, wie das Nationalmuseum in seinem Blog schreibt. 1970, auf dem Höhepunkt ihrer Blüte, kurvten über eine halbe Million Zweitakter in der Schweiz herum. Damit besassen fast zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung ein Töffli, in den Kantonen Solothurn und Bern waren es sogar fast 15 Prozent.