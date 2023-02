Braucht ein Elektroauto auch eine Umweltplakette?

Keine Ausnahme für Stromer: Im europäischen Ausland – wie hier in Deutschland – sind in Umweltzonen auch für Elektroautos die entsprechenden Plaketten respektive Bewilligungen Pflicht.

Frage von Rainer ans Viva-Expertenteam:

Ich habe jetzt ein Elektroauto und plane ein Wochenende in einem Nachbarland. Ein Bekannter meinte, dazu bräuchte ich in Deutschland und in Frankreich eine Plakette für Umweltzonen – obwohl mein E-Auto doch gar keine Abgase ausstösst. Stimmt das?

Antwort:

Lieber Rainer,

Das stimmt tatsächlich! In ausländischen Umweltzonen bleibst du nur dann garantiert bussenfrei, wenn dein Elektroauto in Deutschland und Frankreich die entsprechende Plakette innen an der Frontscheibe trägt oder du in Italien eine Bewilligung hast – und du so nachweist, dass es die Abgasvorschriften erfüllt. Dies gilt auch darum, weil man Elektroautos ihren Antrieb heute oft nicht mehr ansieht. Ein Beispiel: Deutsche E-Autos tragen zwar ein E im Kontrollschild, deines aber nicht. Stoppt dich die Polizei, kannst du zwar auf Toleranz hoffen, aber garantiert ist diese nicht.

Es wird ja auch der ruhende Verkehr kontrolliert. Daher solltest du, um nicht trotz korrektem Parkieren eine Busse unter den Scheibenwischer geklemmt zu bekommen, einige Punkte kennen. Wie in der Schweiz gibt es auch noch keine Umweltzonen für Personenwagen in Liechtenstein und Österreich. In Deutschland sind die Regeln in 55 der 56 Umweltzonen – darunter etwa Freiburg im Breisgau, München, Stuttgart oder Tübingen – identisch: Ab «Umweltzone»-Tafel braucht man eine grüne Plakette in der Frontscheibe. Ohne? 100 Euro Busse! Die Plakette gibt es gegen Vorlage des Fahrzeugausweises auf das Kontrollschild lautend und unbegrenzt gültig in Deutschland bei den MFK-Pendants TÜV und Dekra, in den meisten Garagen für fünf bis 20 Euro oder hierzulande online bestellbar beim TCS (für 28 Franken, Mitglieder 24 Franken).

In Frankreich heissen Umweltzonen ZCR (dauerhaft) und ZPA (bei Schadstoffalarm). Zwar sind die Plaketten namens Crit’Air einheitlich, aber jede Region hat eigene Vorschriften, wann was gilt. Beispiel Strasbourg: Seit 2023 muss ein Auto minimal Crit’Air 4 haben, ab 2024 mindestens Crit’Air 3 – was jedoch alle Elektroautos (Crit’Air 0) erfüllen. Bestellen lässt sich die Plakette beim Ministerium (ca. vier Euro), bei Drittanbietern (ca. 30 Euro) und hierzulande beim TCS (ca. zehn bis 15 Tage Lieferfrist). Ohne die Plakette kostet es 68 Euro Busse.

Nicht kompliziert genug? Auf nach Italien! Dort heissen die Zonen ZTL, sind teils generelle Fahrverbote und teils Umweltzonen, die sich überschneiden können und für die mitunter völlig verschiedene Vorschriften (Datum, Uhrzeit, Gültigkeitsdauer der Bewilligung) gelten. In Rom gibt es sieben Zonen! Aus Schweizer Sicht nahe liegt Mailand und ist für Elektroautos einfach: E-Autos dürfen gebührenfrei in die Innen- wie die Altstadt, müssen aber dafür eine Genehmigung haben. Die gibt es für beide Zonen online, sie muss wegen limitierter Dauer aber – wichtig! – vor der Einfahrt aktiviert werden. Gut 100 Euro kostet sonst mitsamt Gebühren die Busse.

Unser Tipp: Nach Auswahl des Zieles solltest du dich im Internet schlau machen. Eine exzellente Übersicht über Umweltzonen in Europa samt Bestelllinks bietet der TCS an.

Gute Fahrt!