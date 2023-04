Bärin tötet Jogger in Italien: Braucht es Bären in der Schweiz und wann droht ein Abschuss? 

Nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien stellen sich unter anderem die Fragen: Ist die Bevölkerung in der Schweiz sicher und ist eine Ansiedlung der Bären überhaupt notwendig?

1 / 6 Ein DNA-Abgleich ergab, dass es die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen «Problembären» Bruno war, die letzte Woche einen Jogger in Norditalien tödlich verletzte. imago images / Nature Picture Library A.P. (26) kehrte am 5. April 2023 vom Joggen nicht zurück. Gaia, wie die Bärin getauft wurde, war zuvor bereits als «Problembärin» eingestuft worden, nachdem sie im Juni 2020 zwei Menschen angegriffen und verletzt hatte. Privat Die 40 Kilometer bis in die Schweiz sind für einen Bären keine grosse Distanz. Die Schweiz verfügt zwar über keine eigene Bärenpopulation, aber einzelne Tiere dringen immer wieder ein. Google Maps

Darum gehts Rund 40 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt wurde letzte Woche ein Italiener auf einer Jogging-Runde von einer Bärin angegriffen und tödlich verletzt.

Die Autopsie zeigt nun, wie schlimm der Todeskampf des 26-Jährigen war.

1999 waren in einem von der EU geförderten Projekt zehn Braunbären aus Slowenien im Trentino angesiedelt worden. Die Tiere vermehrten sich.

Immer wieder dringen die Bären von Norditalien aus auch in die Schweiz ein.

Expertinnen und Experten beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wie viele Bären gibt es in der Schweiz?

«In der Schweiz gibt es keine permanente Bärenpopulation. Es gibt aber fast jedes Jahr Besuche von Bären, die einige Tage, Wochen oder Monate bei uns bleiben», sagt Sven Signer von der Stiftung Kora, die sich für die Erhaltung der Wildtiere in der Kulturlandschaft einsetzt. Am meisten Nachweise gebe es im Engadin. Seit der erstmaligen Sichtung eines Bären in der Schweiz im Jahr 2005 dürften es über 20 verschiedene Individuen gewesen sein, die sich temporär in der Schweiz aufhielten.

Werden sich Bären in der Schweiz ansiedeln?

Gemäss Signer besteht mittelfristig die Möglichkeit, dass sich die Bären hier ansiedeln. Der Grund: «Bären sind sehr anpassungsfähig, was Lebensraum- und Nahrungswahl betrifft.» Laut Nathalie Rutz, Sprecherin bei Pro Natura, müsste sich dafür ein weiblicher Bär hier niederlassen: «Das kann durchaus passieren, wenn die Population in Norditalien weiter wächst und eine Bärin hier geeigneten Lebensraum vorfindet.»

Sind Bären gefährlich?

Ist eine aktive Wiederansiedlung denkbar?

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt ist eine aktive Wiederansiedlung des Bären in der Schweiz nicht geplant. Auch wenn es solche Wiederansiedlungsprogramme in der Schweiz nicht brauche, sind gemäss Rutz Projekte wie das «Life Ursus»-Programm der EU wichtig: «Ohne dieses wäre die Alpenbären-Population ausgestorben.» Eine Ausrottung von Wildtieren zu fordern, weil es mit ihnen zu Konflikten kommt, sei in Zeiten des akuten Artensterbens nicht legitim: «Auf dem Balkan gibt es noch eine grössere Bärenpopulation. Auch dort müssen Menschen mit Bären zusammenleben. Wir müssen Wege der Koexistenz entwickeln und können die Verantwortung, diese ‹schwierigen› Tierarten zu erhalten, nicht einfach auf andere Länder abwälzen.» Ruedi Fässler, Landwirt und Co-Präsident bei der Vereinigung zum Schutz von Jagd- und Nutztieren vor Grossraubtieren in der Zentralschweiz, sieht das anders: «Wir sind in der Schweiz zu dicht besiedelt. Für Wiederansiedlungsprojekte bleibt da kein Platz.» Vor allem die Landwirtschaft sei von der Präsenz der Grossraubtiere betroffen, insbesondere wenn Nutztiere gerissen werden. Projekten, wie jenem in Trentino, steht Fässler deshalb kritisch gegenüber: «Es werden Projekte gestartet, ohne die Folgen für die Bevölkerung richtig abzuschätzen. In diesem Fall ist auch die Schweiz betroffen.»

Braucht es Bären überhaupt in der Schweiz?

«Diese Frage wird häufig bei Tierarten gestellt, deren Anwesenheit nicht von allen Menschen gutgeheissen wird», sagt Signer. Der Bär gehöre jedoch zur einheimischen Fauna und sei als Spitzenprädator, damit werden biologische Arten bezeichnet, welche in ihrem Lebensraum keine natürlichen Fressfeinde haben, am Zusammenwirken von Arten und Lebensräumen und den entsprechenden Entwicklungsprozessen wesentlich beteiligt. «Ein Ökosystem mit einer ursprünglichen Artenvielfalt ist widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen und gewährleistet die evolutiven Prozesse», erklärt Signer. Zudem ist die Schweiz im Rahmen von internationalen Konventionen verpflichtet, ihren Teil zur Erhaltung der länderübergreifenden Populationen von Grossraubtieren wie dem Bären beizutragen.

Sind Abschüsse gerechtfertigt?

«Ein Grossteil der Bären verhalten sich unauffällig und verursachen keine Probleme», sagt Signer. Wenn es ein Risikobär ist, sei ein Abschuss aber gerechtfertigt. «Wenn der Bär auffällig wird, muss er sofort weg», sagt auch Fässler. Einen generellen Abschuss der in der Schweiz gesichteten Bären fordert der Landwirt aber nicht. In der Schweiz werden Bären mit auffälligem Verhalten erlegt, ehe sie Menschen zu nahe kommen. Dieses Vorgehen unterstützt auch Pro Natura. Gemäss Rutz kam es bislang zwei Mal zu unerwünschten Situationen. Im Frühjahr 2008 wurde der Bär JJ3 im Albulatal erlegt, nachdem er sich auf der Nahrungssuche immer wieder in menschliche Siedlungen vorgewagt hatte. Im Februar 2013 wurde M13 im Puschlav erlegt, nachdem er in Siedlungen auftauchte und keine Scheu vor Menschen zeigte.

Bär und Mensch: Verhaltensregeln