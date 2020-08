Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, befürwortet eine Maskenpflicht in Büros.

Ab Freitag müssen alle Lidl-Mitarbeiter in Filialen sowie den Lager- und Bürostandorten eine Maske tragen. Damit ist der Discounter das zweite grosse Unternehmen in der Schweiz, das eine Maskenpflicht im Büro einführt. Beim Basler Pharmamulti Novartis gilt seit Montag ein Maskenobligatorium in allen Gebäuden.

In Frankreich wird ab September eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gelten. Sollte die Schweiz diesem Beispiel folgen und die Maskenpflicht im Büro einführen? «Das wäre sicher sinnvoll», sagt Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, zu 20 Minuten.